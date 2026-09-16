България ще бъде представена от 15 боксьори на еврошампионата в София

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България ще бъде представена от 15 боксьори на европейското първенство за мъже и жени в София. Шампионатът стартира от в четвъртък, 17 септември, от 13:30 часа в зала "Асикс Арена". Официалната церемония по откриване, на която ще присъства и президентът на World boxing Генадий Головкин, ще се проведе от 17:30 часа.
Треньорите на националните отбори за мъже и жени - Жоел Арате и Борислав Георгиев, обявиха окончателните състави, на които ще разчитат в рамките на турнира. Сред тях личат олимпийски медалисти, световни и европейски шампиони, както и множество медалисти. Доказали през годините, че могат да преследват най-големите върхове и да постигат успехи на най-престижните сцени. Те ще научат по-късно днес пътя, който трябва да изминат в "Асикс Арена", за да стигнат до медалите. Жребият ще се проведе от 18:30 часа.
Състав на България за европейското първенство в София:
Жени:
Златислава Чуканова
Родена на: 01.10.1995 г.
Категория: до 51 кг
Най-големи успехи
Европейска вицешампионка: Белград 2024
Двукратен носител на Купа "Странджа"
Венелина Поптолева
Родена на: 16.06.1996 г.
Категория: до 54 кг
Най-големи успехи
Европейска вицешампионка: Будва 2022
Бронз от Европейско първенство: Белград 2024
Станимира Петрова
Родена на: 16.12.1990 г.
Категория: до 57 кг
Най-големи успехи
Световна шампионка: Чеджу 2014
Европейска шампионка: София 2016, София 2018
Шампионка от Европейските игри: Минск 2019, Краков 2023
Пета от Олимпийските игри: Париж 2024
Валерия Андреева
Родена на: 29.11.2002 г.
Категория: до 65 кг
Най-големи успехи
Многократна шампионка на България
Алейна Мехмед
Родена на: 08.10.2006
Категория до: 80 кг
Най-големи успехи
Европейска вицешампионка за девойки: Пореч 2024
Мъже:
Ергюнал Себахтин
Роден на: 02.01.2001 г.
Категория до: 50 кг
Най-големи успехи
Европейски вицешампион: Ереван 2022
Европейски бронзов медалист: Белград 2024
Хавиер Ибаниес
Роден на: 14.07.1996 г.
Категория до: 55 кг
Най-големи успехи
Олимпийски бронзов медалист: Париж 2024
Шампион от Европейски игри: Краков 2023
Европейски сребърен медалист: Белград 2024
Европейски бронзов медалист: Ереван 2022
Радослав Росенов
Роден на: 15.12.2003 г.
Категория: до 60 кг
Най-големи успехи
Бронзов медалист от световно първенство: Ливърпул 2025
Европейски вицешампион: Белград 2024
5-кратен носител на Купа "Странджа"
Румен Руменов
Роден на: 05.08.2003 г.
Категория: до 65 кг
Най-големи успехи
Бронзов медалист от европейско първенство до 23 години: София 2024
Благовест Неделчев
Роден на: 08.08.2002 г.
Категория: до 70 кг
Боксьор №1 на международния турнир "Адем Яшари"
Рами Киуан
Роден на: 03.06.2000 г.
Категория: до 75 кг
Най-големи успехи
Европейски шампион: Белград 2024
Световен вицешампион: Ливърпул 2025
Пето място на Олимпийските игри: Париж 2024
Уилиам Чолов
Роден на: 06.01.2003 г.
Категория: до 80 кг
Най-големи успехи
Европейски вицешампион за мъже до 23 години: Будапеща 2025, София 2024
Пето място на световно първенство: Ливърпул 2025
Семион Болдирев
Роден на: 28.09.2006 г.
Категория: до 85 кг
Най-големи успехи
Пето място на световно първенство: Ливърпул 2025
Роселин Бачевски
Роден на: 15.01.2007 г.
Категория: до 90 кг
Най-големи успехи
Шампион от Европейската купа: Чехия 2026
Кирил Георгиев
Роден на: 09.06.2004 г.
Категория: над 90 кг
Най-големи успехи
Европейски вицешампион за младежи: София 2022
Гледайте турнира на спортния сайт на БНТ.