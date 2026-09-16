България ще бъде представена от 15 боксьори на еврошампионата в София

България ще бъде представена от 15 боксьори на европейското първенство за мъже и жени в София. Шампионатът стартира от в четвъртък, 17 септември, от 13:30 часа в зала "Асикс Арена". Официалната церемония по откриване, на която ще присъства и президентът на World boxing Генадий Головкин, ще се проведе от 17:30 часа.

Треньорите на националните отбори за мъже и жени - Жоел Арате и Борислав Георгиев, обявиха окончателните състави, на които ще разчитат в рамките на турнира. Сред тях личат олимпийски медалисти, световни и европейски шампиони, както и множество медалисти. Доказали през годините, че могат да преследват най-големите върхове и да постигат успехи на най-престижните сцени. Те ще научат по-късно днес пътя, който трябва да изминат в "Асикс Арена", за да стигнат до медалите. Жребият ще се проведе от 18:30 часа.

Състав на България за европейското първенство в София:

Жени:

Златислава Чуканова

Родена на: 01.10.1995 г.

Категория: до 51 кг

Най-големи успехи

Европейска вицешампионка: Белград 2024

Двукратен носител на Купа "Странджа"



Венелина Поптолева

Родена на: 16.06.1996 г.

Категория: до 54 кг

Най-големи успехи

Европейска вицешампионка: Будва 2022

Бронз от Европейско първенство: Белград 2024



Станимира Петрова

Родена на: 16.12.1990 г.

Категория: до 57 кг

Най-големи успехи

Световна шампионка: Чеджу 2014

Европейска шампионка: София 2016, София 2018

Шампионка от Европейските игри: Минск 2019, Краков 2023

Пета от Олимпийските игри: Париж 2024



Валерия Андреева

Родена на: 29.11.2002 г.

Категория: до 65 кг

Най-големи успехи

Многократна шампионка на България



Алейна Мехмед

Родена на: 08.10.2006

Категория до: 80 кг

Най-големи успехи

Европейска вицешампионка за девойки: Пореч 2024



Мъже:

Ергюнал Себахтин

Роден на: 02.01.2001 г.

Категория до: 50 кг

Най-големи успехи

Европейски вицешампион: Ереван 2022

Европейски бронзов медалист: Белград 2024



Хавиер Ибаниес

Роден на: 14.07.1996 г.

Категория до: 55 кг

Най-големи успехи

Олимпийски бронзов медалист: Париж 2024

Шампион от Европейски игри: Краков 2023

Европейски сребърен медалист: Белград 2024

Европейски бронзов медалист: Ереван 2022



Радослав Росенов

Роден на: 15.12.2003 г.

Категория: до 60 кг

Най-големи успехи

Бронзов медалист от световно първенство: Ливърпул 2025

Европейски вицешампион: Белград 2024

5-кратен носител на Купа "Странджа"



Румен Руменов

Роден на: 05.08.2003 г.

Категория: до 65 кг

Най-големи успехи

Бронзов медалист от европейско първенство до 23 години: София 2024



Благовест Неделчев

Роден на: 08.08.2002 г.

Категория: до 70 кг

Боксьор №1 на международния турнир "Адем Яшари"



Рами Киуан

Роден на: 03.06.2000 г.

Категория: до 75 кг

Най-големи успехи

Европейски шампион: Белград 2024

Световен вицешампион: Ливърпул 2025

Пето място на Олимпийските игри: Париж 2024



Уилиам Чолов

Роден на: 06.01.2003 г.

Категория: до 80 кг

Най-големи успехи

Европейски вицешампион за мъже до 23 години: Будапеща 2025, София 2024

Пето място на световно първенство: Ливърпул 2025



Семион Болдирев

Роден на: 28.09.2006 г.

Категория: до 85 кг

Най-големи успехи

Пето място на световно първенство: Ливърпул 2025



Роселин Бачевски

Роден на: 15.01.2007 г.

Категория: до 90 кг

Най-големи успехи

Шампион от Европейската купа: Чехия 2026



Кирил Георгиев

Роден на: 09.06.2004 г.

Категория: над 90 кг

Най-големи успехи

Европейски вицешампион за младежи: София 2022

Гледайте турнира на спортния сайт на БНТ.