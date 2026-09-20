Борис Георгиев в предаването "Зала на славата"

Борис Георгиев е поредното голямо име, което попада в обектива на предаването на БНТ "Зала на славата".

Боксоьорът е бронзов медалист от Олимпийските игри в Атина през 2004 година, става първенец на Европа през 2006 година и печели два пъти Купа "Странджа".

"Всичко започна като игра. Нямах намерение да стана голям боксьор. Желаех го. Тренирам от 9-годишна възраст. Нямаше свободни места, когато се записах. Залата беше пълна. Месец след като започнах, ми казаха, че мога да участвам на турнир "Замората". Станах пръв и ми казаха, че вече трябва да тренирам всеки ден, а не през ден. Ние, ромите, сме много талантливи спортисти. Всичко ни е вродено. Боксът за мен е всичко. Боксът е моят живот", сподели той.

Георгиев стига до бронзовото отличие в Атина със счупена ръка.

"Играл съм два пъти на Олимпийски игри и няма такава тръпка. Играл съм къде ли не и с кой ли не, но на Олимпиадата дишаш друг въздух. Не мога да го опиша. Дадох всичко от себе си, въпреки че бях със спукана кост. Тайландецът, който стана пръв, го нокаутирах два месеца преди Олимпиадата. Въобще не си чувствах ръката, защото ми биеха инжекции. Мачът за бронзовия медал бе мачът на живота ми. Пожелавам на всеки спортист да постигне това - олимпийски медал", допълни столичанинът.

Известен зад граница като Боби Джордж, многократният медалист има изяви и на професионалния ринг.

"На професионалния ринг е по-лесно. Не мислиш толкова бързо и не бързаш за точките. Най-големите, като Олександър Усик и Владимир Кличко, те си играят аматьорския бокс. Добрите шампиони при професионалистите, са минали през аматьорския бокс. Ако не си добър аматьор, кой си ти? Боксьорът трябва да се научи от малък, от аматьорския бокс", твърди българският национал.

Георгиев остава в залата и след края на кариерата си, за да работи с подрастващите.

"Треньорството е много трудно. Трябва да си педагог. Трябва да знаеш, как да мотивираш дадено дете. Имаме много талантливи деца. Съветвам младите да не си изпускат таланта. Глупаво е", добави наставникът.

Гледайте целия епизод във видеото.