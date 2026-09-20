Легендата на бодибилдинга Рони Колман: Винаги съм се стремял да съм много добър в това, което правя

Човекът променил бодибилдинга и накарал толкова много хора да влязат в залата, гледайки какво постига. Рони Колман - осемкратен победител в най-престижното състезание в тези среди - Мистър Олимпия бе в България и говори за предаването "Арена спорт.

Същинска човешка планина от мускули, която не позволи на никого да го свали от Олимп между 1998 и 2005 година.

"Напълно съм съгласен с това твърдение, защото и аз винаги си казвам, че подобно постижение е нереално. Особено като отчетем, че никога не съм имал намерение да ставам професионален бодибилдър. А дори когато това стана, далеч не осъзнавах, че ще стигна до подобни нива. Защото тогава продължавах да работя все още на пълен работен ден и в полицията", сподели Колман.

Тренировките на Колман са легендарни. Тежестите, които успява да вдигне за времето си - извънземни. Обяснението му за успеха е относително простичко.

"В младежките си години играех американски футбол, така че винаги съм бил дисциплиниран. И винаги съм се стремял да съм много добър в това, което правя. Така че подходих така и към бодибилдинга. Предизвиквах себе си до крайния предел, така че ключът към успеха е отдадеността", каза той.

Американецът работи първоначално в полицията. Да е сред органите на реда не е просто отговорност, но е и извор на положителни емоции за бодибилдъра:

"Полицейските задължения бяха толкова забавни. С удоволствие ходих всеки ден на работа. Имах такава страст към работата си. Всъщност, имах толкова хубави спомени от първия си престой там, че даже след края на професионалната си спортна кариера, се върнах в полицейския участък и работех отново там пробоно без да ми плащат в продължение на 3-4 години. Никога не съм гледал на тези задължения като нещо сложно или досадно. Наслаждавах се. Днес още ми липсва. За жалост, вече не е възможно да практикувам."

Колман отново беше в България и изнесе лекция в препълнена зала затова как е преминала кариерата му, къде е сбъркал, кога е взимал правилни решения. Днес той вече има прекалено много здравословни проблеми, претърпявайки над 10 операции на гръбначния стълб, трудно подвижен, но с чувство за хумор.

Съветът му към всички е:

"Забавлявайте се. Ценете живота. Винаги съм гледал на професията си като на хоби. Да, това хоби после ми носеше пари, но знайте, че аз наистина съм се наслаждавал да бъда в залата, в фитнеса, да тренирам."

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