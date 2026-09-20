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Кенийката Агнес Нгетич постави нов световен рекорд в полумаратона за жени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
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Нгетич финишира за 1:05:15 ч.

Кенийката Агнес Нгетич постави нов световен рекорд в полумаратона за жени
Снимка: БТА
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Кенийката Агнес Нгетич спечели полумаратона на световното първенство по шосейно бягане в Копенхаген, подобрявайки световния рекорд в състезание за жени.

Нгетич финишира за 1:05:15 час, подобрявайки с една секунда досегашното постижение в женска дисциплина - 1:05:16 на сънародничката й Перес Джепчирчир от 17 октомври 2020 година.

Сребърният медал спечели Вероника Лолео (Кения) с време 1:06:05, а бронзовото отличие взе Флорънс Нийонкуру (Руанда) с национален рекорд от 1:06:08 час.

25-годишната Нгетич стана първата жена в историята, която постигна време от 29 минути в смесено състезание от 10 километра (шосе или писта) във Валенсия през януари 2024 година - 28:46. През април 2025-а тя постави световен рекорд на 10 км за жени - 29:27 минути.

#Агнес Нгетич

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