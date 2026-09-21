Четири двубоя с българско участие на ринга на европейското първенство по бокс

Нови четири сблъсъка с българско участие ще вдигнат на крака зрителите в зала „Асикс Арена“ в понеделник, 21 септември. Четирима от най-успешните български национали ще се качат на ринга на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

Радослав Росенов, европейски вицешампион, бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул и 5-кратен носител на Купа Странджа ще открие програмата за България. Около 14:30 часа на ринг А той ще срещне румънеца Андрей Гавае в категория до 60 килограма. Около 15:45 часа ще видим в действие и Уилиам Чолов. Петият от шампионата на планетата при 80-килограмовите ще боксира с Даниел Флориан (Чехия).

Вечерната програма ще бъде открита от Станимира Петрова (57 кг). Световната и 4-кратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. Тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета (Полша). Около 19:30 часа българското участие днес ще закрие Рами Киуан (75 кг). Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиеца Идрис Хлифи.

Вчера поражения допуснаха Ергюнал Себахтин (50 кг) и Румен Руменов (65 кг).

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ.