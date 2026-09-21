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Среднощна полицейска гонка завърши с катастрофа в центъра на Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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натоварен трафик морето екипи пътна полиция цивилни патрули следят нарушения
Снимка: БТА/Архив
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Среднощна полицейска гонка завърши с катастрофа в центъра на Русе. От полицията в града съобщиха, че автомобилът е самокатастрофирал при опит за бягство от полицейска проверка.

Инцидентът е станал малко след полунощ на кръстовището между ул. "Райко Даскалов" и ул. "Александровска" пред сградата на Районния съд. Въпреки подадените светлинни и звукови сигнали от полицията, шофьорът не се подчинил на разпореждането за спиране. Той увеличил скоростта, ударил се в предпазните колчета в района и сам напуснал местопроизшествието. На място е установена неговата 18-годишна спътничка.

Оказало се, че зад волана бил 28-годишен мъж. Изяснено е още, че преди инцидента водачът и пътничката са употребили алкохол, след което са решили да управляват превозното средство. Иззети са бутилки с райски газ от колата, съобщават още от полицията. Шофьорът се издирва. Работата по случая продължава.

#катастрофа в Русе #пиян и дрогиран шофьор #полицейска гонка

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