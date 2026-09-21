Продължава гасенето на пожара над берковското село Лесковец (СНИМКИ)

Продължава гасенето на пожара в над село Лесковец, Община Берковица. Засегнати са големи площи сухи треви и ниска горска растителност, както и част от боровата гора над селото.

Въпреки че силите на гасене бяха съсредоточени именно там, тежкият терен, сухите треви и вятърът, сменящ посоката непрекъснато, са предизвикали множество огнища на много нови места, след първоначалното му локализиране.

“Огънят е възникнал на 19 септември около 14:00 ч. следобед. Към момента на място гасят около 40 пожарникари от РДПБЗН-Монтана с 10 противопожарни автомобила. В гасенето участват и противопожарен автомобил от Враца, противопожарен автомобил от Видин”, съобщиха за БНТ от пресцентъра на ОД на МВР – Монтана.

След като вчера пожарът е навлезе в пресечена местност, недостъпна за автомобилите на пожарната, от София е изпратена тежка верижна техника за правене на просеки.

Кметът на Община Берковица Радослав Найденов съобщи за БНТ:

“От Държавните горски стопанства участват 3 автомобила и 9 служители от ДГС Берковица и служители от ДГС Говежда. Доброволното формирование от Берковица е в помощ с 6 човека и една водоноска.”

Към този момент няма опасност за населението.