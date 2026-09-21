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Пробив за Софийския околовръстен път: Одобриха ПУП за последния участък

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Следват техническото проектиране, отчуждителните процедури, осигуряването на финансиране и строителството

пробив софийския околовръстен път одобриха пуп последния участък
Снимка: Фейсбук, Васил Терзиев
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След повече от две десетилетия чакане завършването на Софийския околовръстен път напредва с поредна конкретна стъпка. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план (ПУП) за последния незавършен участък от пътя. Това съобщиха от Столична община.

„Одобрението на ПУП не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората“. Това каза кметът на София Васил Терзиев, след като регионалният министър Иван Шишков определи одобрението на плана като „малък подарък“ за столичани по повод Деня на София.

Софийският околовръстен път далеч не обслужва само столицата, припомнят от общината. Той е част от републиканската пътна мрежа и има ключова роля за транзитния пътнически и товарен трафик и връзките на София с основните пътни направления на страната.

Последният незавършен участък е пряко свързан и с осигуряването на транспортния достъп до бъдещата Национална детска болница. Държавата и Столичната община имат конкретни ангажименти за изграждането на необходимата транспортна и техническа инфраструктура.

„Към Националната детска болница ще пътуват деца и семейства от цяла България. Затова завършването на Околовръстния път е важно за София и е ангажимент с национално значение“, подчерта Терзиев.

Напредъкът по Околовръстния път и инфраструктурата около Националната детска болница е резултат от последователна работа на институциите, като Столичната община придвижва паралелно всички дейности в своите правомощия.

Общината изработи идейните проекти за Околовръстния път, на базата на които са разработени устройствените планове.

По инициатива на Столичната община през 2025 г. беше постигнато споразумение между Общината, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Здравната инвестиционна компания с конкретни отговорности и срокове за инфраструктурата около Националната детска болница и свързания с нея участък от Околовръстния път. Споразумението е подписано на 29 октомври 2025 г.

В момента Столичната община работи по три устройствени плана за инфраструктурата около Детската болница – за улицата до нея, голям паркинг с подземна връзка и електрическата подстанция.

Започнали са и процедурите по отчуждаване на 21 имота, необходими за транспортния достъп до болницата. За 14 от тях процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени. Паралелно се подготвят довеждащата инфраструктура и връзките ѝ със Софийския околовръстен път.

Още в края на 2025 г. Столичната община прехвърли на държавата необходимите общински имоти за реализацията на Околовръстния път.

„Така се придвижват големите проекти – с инициатива, последователна работа и ясна отговорност на всяка институция. Ние изпълняваме нашата част“, заяви Васил Терзиев.

Одобрението на ПУП завършва важен етап от устройственото планиране. Следват техническото проектиране, отчуждителните процедури, осигуряването на финансиране и строителството.

#кметът Васил Терзиев #Околовръстен път София #Столична община

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