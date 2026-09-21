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Учени в Пловдив с научно откритие: Разработиха комбинация за метаболитното здраве

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Чете се за: 03:20 мин.
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Учени от Пловдив разработиха комбинация от растителни вещества, която подпомага метаболитното здраве. Комбинацията от природни съединения е преминала лабораторни изследвания и предклинични експерименти. А екипът е на финалната права за създаването на хранителна добавка със съдържание на вещества от традиционната медицина в подкрепа на метаболитния баланс в организма. Откритието идва на фона на една от пандемиите на съвременния начин на живот – увеличаването на случаите на затлъстяване. Как науката търси начини за справяне с проблема и защо няма магическо хапче за отслабване, здраве и дълголетие.

Новата комбинация от природни биоактивни вещества, която влияе на метаболитното здраве, е резултат от 5-годишно научно проучване, проведено от екипа на проф. Милен Георгиев в Центъра по растителна системна биология и биотехнология и Българската академия на науките.

Проф. Милен Георгиев, ръководител на научния екип в ЦРСББ и БАН: „Виждате така, да кажем, полуокончателния вариант в ръцете ми.“

Капсулата съдържа натурални вещества, преминали прецизни лабораторни изследвания, а резултатите са описани в две дисертации и множество научни публикации.

Доц. Лилия Михайлова, фармаколог в ЦРСББ и БАН: „Три основни съставки: бетулинова киселина, маакиаин и пиперин, които са известни и ние установихме тяхното комбинирано взаимодействие по различни механизми, които подпомагат контрола на метаболитното здраве.“

За съединенията, които имат най-добър потенциал, вече се търсят възможности за преминаване към клинични изпитвания с хора.

Проф. Милен Георгиев, ръководител на научния екип в ЦРСББ и БАН: „Вече имаме предложение от Китай да проведем клинично проучване в една голяма клиника за продукта и как той влияе върху метаболитното здраве и така свързаните със затлъстяването патологии.“

Затова от екипа вече гледат към реализацията на разработката.

Доц. Лилия Михайлова, фармаколог в ЦРСББ и БАН: „Защита на ниво полезен модел на нашата комбинация и трансфера ѝ с промишлен партньор вече под формата на един продукт, натурален изцяло, като хранителна добавка за контрол на метаболитното здраве.“

Хранителните добавки са световен пазар за 250 милиарда евро. Около една трета от продуктите се рекламират като ефективни за контрол на теглото и превенция на затлъстяването. Но в някои препарати се откриват вещества, забранени за употреба в ЕС и в САЩ. А ръководителят на екипа в Пловдив заявява, че е готов да сложи подписа си на всяка опаковка като гаранция, че съдържанието на българската добавка отговаря точно на описанието. И предупреждава – магическо хапче за отслабване все още няма.

#метаболитно здраве #БАН

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