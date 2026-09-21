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Президентските избори: Внасят документите на Йотова и Гюров в ЦИК

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Чете се за: 00:55 мин.
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ЦИК - избори 2026
Снимка: БТА
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Малко повече от месец до президенските избори, регистрацията за вота е на финалната си права.

До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре - 22 септември.

От 11 часа днес в ЦИК инициативният комитет, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще се подадат документите за регистрация на изборите. Инициативният комитет, застанал зад Йотова, ще внесе списък с над 9 хиляди подписа.

В същия час Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат своите документи за регистрация.

Утре се очаква да стане известна и кандидат-президентската двойка на „Възраждане“.

До началото на кампанията за президентските избори остават 5 дни. Официално тя ще стартира на 25 септември.

#Андрей Гюров и Георги Кандев #президентски избори 2026 #Илияна Йотова и Кирил Вълчев #инициативни комитети #цик

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