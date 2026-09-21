Президентските избори: Внасят документите на Йотова и Гюров в ЦИК

Малко повече от месец до президенските избори, регистрацията за вота е на финалната си права.



До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре - 22 септември.

От 11 часа днес в ЦИК инициативният комитет, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще се подадат документите за регистрация на изборите. Инициативният комитет, застанал зад Йотова, ще внесе списък с над 9 хиляди подписа.

В същия час Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат своите документи за регистрация.

Утре се очаква да стане известна и кандидат-президентската двойка на „Възраждане“.

До началото на кампанията за президентските избори остават 5 дни. Официално тя ще стартира на 25 септември.