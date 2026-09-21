Успешен старт за Уилиам Чолов на европейското първенство по бокс в София

Уилиам Чолов стартира с победа на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

В категория до 80 килограма националът ни победи чеха Даниел Флориан (Чехия) с неединодушно съдийско решение след оспорвана битка.

Още в първия рунд Чолов получи тежка аркада, която наложи лекарска намеса и постави допълнително изпитание пред българина. Двубоят остана равностоен, а Чолов трябваше едновременно да се справя със съперника си и с неприятната травма. Въпреки проблемите той успя да запази концентрация, да се събере в решителните моменти и да стигне до победата.

По-рано днес Радослав Росенов също започна с убедителна победа на шампионата в столицата.

Той се наложи по безапелационен начин над румънеца Андрей Гавае в категория до 60 килограма.

Европейският вицешампион и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул доминираше на ринга в „Асикс Арена“ по пътя към успеха с 5:0 съдийски гласа (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

Вечерната програма ще бъде открита от Станимира Петрова (57 кг). Световната и 4-кратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. Тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета (Полша). Около 19:30 часа българското участие днес ще закрие Рами Киуан (75 кг). Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиеца Идрис Хлифи.

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ.