БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Костадин Костадинов и Петър Волгин е...
12:45, 22.09.2026 (обновена)
Чете се за: 02:25 мин.
Денят на независимостта: Велико Търново е център на...
12:01, 22.09.2026
Чете се за: 03:02 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Спортни предавания
Още
Спорт
Спортни новини 22.09.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 22.09.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:34, 22.09.2026
Посланикът ни в ОАЕ се прибра в България
20:30, 22.09.2026
Колко са кандидатите за „Дондуков“ 2?
20:06, 22.09.2026
Утре настъпва астрономическата есен
19:54, 22.09.2026
Общо събрание на ООН – ден първи: Речта на Тръмп и сделката...
19:42, 22.09.2026
Нов сблъсък на Тръмп с пресата: След медиен бойкот Белият дом...
19:30, 22.09.2026
81-ва сесия на Общото събрание на ООН: Участието на президента...
19:15, 22.09.2026
Денят на независимостта: България чества 118 години от манифеста на...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради...
2
Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е...
3
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за...
4
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
5
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка...
6
Президентът Илияна Йотова пристигна в Ню Йорк за срещата на ООН
Реклама
Най-четени
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
5
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 22.09.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 21.09.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 21.09.2026
Спортни новини 21.09.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 21.09.2026
Борис Георгиев в предаването "Зала на славата"
13:30, 20.09.2026
Чете се за: 02:57 мин.
Лора Христова: Спортът ни обединява като нация
13:05, 20.09.2026
Чете се за: 04:30 мин.
Ивелин Попов: Българските национали имат качества, може би трябва да си повярват повече
12:50, 20.09.2026
Чете се за: 07:27 мин.
Реклама
Водещи новини
Президентът Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на...
21:18, 22.09.2026
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Денят на независимостта: Тържествено отбелязване на празника в цялата страна
19:00, 22.09.2026
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
118 години независимост: Разказ на историка Тодорка Недева за събитията от 1908 г.
18:41, 22.09.2026
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обезопасено е свлачището във Варна: Хората от най-близките къщи са евакуирани
17:32, 22.09.2026
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Посланикът ни в ОАЕ се прибра в България
20:34, 22.09.2026
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Общо събрание на ООН – ден първи: Речта на Тръмп и сделката...
19:54, 22.09.2026
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Колко са кандидатите за „Дондуков“ 2?
20:30, 22.09.2026
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Премиерът на Словакия: Цените на горивата са основание за свикване...
18:25, 22.09.2026
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ