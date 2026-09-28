Видин е домакин на Европейската седмица на спорта, която събра деца, младежи и граждани в Крайдунавския парк - в района на крепостта „Баба Вида“, за спортния празник, организиран съвместно от Министерството на младежта и спорта (ММС) и Община Видин.

Тази година крайдунавският град е сред четирите избрани домакини на националните прояви от инициативата на Европейската комисия, заедно с Монтана, Пазарджик и Перник.

Официални гости на откриването бяха кметът д-р Цветан Ценков, заместник областният управител на област Видин Пролет Георгиева-Николова, Лоренцо Каро – експерт от отдел „Европейски програми и проекти“ към Министерството на младежта и спорта (ММС), старши експертът по физическо възпитание и спорт към Регионалното управление на образованието (РУО) – Видин Цветанка Червенкова, както и членовете на Постоянната комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма към Общинския съвет Милен Милчев и Иван Йотов.

„Движението е здраве, а спортът обединява. Видин може да се гордее както с уникалните си забележителности, така и с високото си спортно майсторство“, заяви кметът д-р Цветан Ценков.

Той пожела успех на младите участници и ги призова да бъдат активни и да следват мечтите си.

Приветствие към участниците отправи и заместник областният управител Пролет Георгиева-Николова.

„Спортът е не само здраве и дисциплина, той изгражда характера и ни учи на екипност и уважение. Радостна съм да видя толкова млади хора тук, които с енергията си показват, че Видин има бъдеще и спортен дух“, посочи тя.

В знак на партньорство Община Видин и Министерството на младежта и спорта си размениха възпоменателни плакети.

По време на церемонията бяха отличени и млади спортни надежди на Видин от редица дисциплини, сред които баскетбол, борба, самбо и джудо.

Програмата продължава с демонстрации, спортни игри и открити занимания по футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, гребане, тенис на маса, бокс, самбо, джудо, колоездене и вдигане на тежести. Очаква се в активностите да вземат участие над 400 ученици и деца от видинските училища и детски градини.

Националният старт на тазгодишното издание на Европейската седмица на спорта #BeActive бе даден на 23 септември пред Народния театър „Иван Вазов“ в София с изложение, посветено на здравословния начин на живот.