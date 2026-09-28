БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:55 мин.
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:57 мин.
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФБорба: Самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Извънредното Общо събрание на федерацията ще се проведе на 17 октомври.

БФБорба: Самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател
Слушай новината

Българската федерация по борба (БФБорба) информира, че в деловодството на централата са внесени две кандидатури за председател на федерацията.

"Кандидатурите ще бъдат разгледани от извънредното Общо събрание, насрочено за 17 октомври 2026 г., при условие че изобщо се стигне до гласуване за нов председател.

Първата кандидатура е на Тодор Ангелов, издигнат от Спортен клуб по борба "Юнак-Локомотив" - Русе.

Втората кандидатура е на Мирослав Гочев, издигнат от шест клуба по борба – "Ангел Гочев" - Созопол, "Стефан Иванов" - Приморско, АСК "Сливен" - Сливен, "Загорец" - Нова Загора, "Бургас" - Бургас, и "Черноморец" - Бургас. Така кандидатурата на Мирослав Гочев към настоящия момент събира шест пъти повече клубна подкрепа от другата", пишат от федерацията на официалния си сайт.

"Двете кандидатури ще бъдат представени на вниманието на делегатите на извънредното Общо събрание и ще бъдат разгледани в съответствие с дневния ред и устава на БФБорба.

Управителният съвет на федерацията подчертава, че самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател. Това ще зависи от съответните процедури и решенията на Общото събрание", добавят от централата по борба.

Свързани статии:

Мирослав Гочев влиза в битката за президентския пост в Българската федерация по борба
Мирослав Гочев влиза в битката за президентския пост в Българската федерация по борба
Той обяви, че е приел предложението от инициативен комитет от шест...
Чете се за: 03:05 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
1
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
2
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
3
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
5
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?
6
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Борба

Мирослав Гочев влиза в битката за президентския пост в Българската федерация по борба
Мирослав Гочев влиза в битката за президентския пост в Българската федерация по борба
Георги Мърков: Необходимо е в ръководството да има хора, които могат да допринесат за спокойствието във федерацията Георги Мърков: Необходимо е в ръководството да има хора, които могат да допринесат за спокойствието във федерацията
Чете се за: 02:10 мин.
Иво Ангелов: Тодор Ангелов е човек с принципи и характер Иво Ангелов: Тодор Ангелов е човек с принципи и характер
Чете се за: 03:50 мин.
Стоян Добрев призова за обединение в българската борба Стоян Добрев призова за обединение в българската борба
Чете се за: 01:45 мин.
Станимира Петрова: Мечтая за нова европейска титла Станимира Петрова: Мечтая за нова европейска титла
Чете се за: 00:52 мин.
Тодор Ангелов: Искам да обединя всички клубове и борци Тодор Ангелов: Искам да обединя всички клубове и борци
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална подкрепа за маслодайната роза Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална подкрепа за маслодайната роза
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр,...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Слънце и дъжд в следобедните часове
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ