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Георги Мърков: Необходимо е в ръководството да има хора, които могат да допринесат за спокойствието във федерацията

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Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
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Олимпийският шампион и член на Управителния съвет на БФ по борба заяви в профила си в социалната платформа Фейсбук, че стои зад започналата промяна в българската борба.

Георги Мърков: Необходимо е в ръководството да има хора, които могат да допринесат за спокойствието във федерацията
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Спекулация е, че съм оттеглил подкрепата си за Станка Златева. Това заяви Георги Мърков, олимпийски, световен, европейски шампион и член на Управителния съвет на Българската федерация по борба (БФБорба) в профила си в социалната платформа Фейсбук.

"Стоя зад започналата промяна в българската борба. Подкрепям и желанието на Тодор Ангелов да се кандидатира. Нека Общото събрание - представителите на всички клубове да преценят как ще продължи започнатата промяна за българските деца, за българските треньори и нашия спорт“, написа Мърков.

„Това обаче не означава, че не трябва да бъдат правени промени в ръководството на БФБорба или в състава на Управителния съвет. Напротив, смятам, че е необходимо в ръководството да има хора, които могат да допринесат за спокойствието във федерацията. Личното ми мнение е, че Тошко Ангелов има място в българската борба. Вярвам, че неговото присъствие би гарантирало по-голямо единство във федерацията и би помогнало, започналата от Станка промяна, да продължи.

Важно е да се види и какво конкретно се промени през последната година и половина. БФБорба започна отново да поставя в центъра българските деца, българските клубове и българските треньори, като повече възможности получават младите ни състезатели и се изгражда реален път от детско-юношеската борба до националните отбори. Резултатите вече са налице, защото младите ни борци спечелиха 23 медала от европейски и световни първенства. Затова смятам, че съчетаването на опита на доказаните имена в българската борба с енергията на новото поколение е пътят към силна федерация“, коментира още Мърков.

Извънредното общо събрание на БФБорба предстои на 17 октомври в „Аула Максима“ на НСА в София.

#Георги Мърков

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