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Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са възпрепятствани да разговарят с премиера в Струмяни

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От правителствената пресслужба разпространиха позиция "във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите".

В нея се заявява, че при посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера.

"Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности.

От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба", пише в позицията.

Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев.

Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля.

ВИДЕО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

#случаят в Струмяни #правителствена пресслужба #позиция #премиер

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