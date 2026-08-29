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Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика

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Чете се за: 05:27 мин.
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Видяхме едно продължение на линията, в която управляващите не търпят критика и биха искали някак си да живеят в техния свят, в който всичко изглежда наред. Така коментира в "Денят започва с Георги Любенов" председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков случаят в Струмяни, който доведе до уволнението на директора на ОД на МВР - Благоевград.

Николай Денков, председал на ПГ на ПП: "Видяхме премиера с бялата риза, с голямата група охранители около него, който отива като че ли да изкаже някаква съпричастност към хората, които там от няколко дни вече се борят с последствията от наводнението. Но вместо една успешна пиар акция видяхме, че всъщност нещата тръгнаха накриво. Тръгнаха накриво, защото още от първия ден на управлението, с призивите от типа, опозицията е с отпаднала необходимост, журналистите, които аз посоча, те ще говорят с мен. Това, което имахме точно от първите дни на управляващите, създаде настроение, което почва да дава резултат."

Както и в много други случаи, отговорността на управляващите не е да обвиняват този, който иска да изкаже позиция. Виновен е този, който не е намерил правилната мярка, така че, от една страна, да чуе основните притеснения на хората, а от друга страна, да се вземат правилните решения, които да ги успокоят, допълни Денков.

Аз искрено се надявам, че управляващите ще разберат, че имат нужда от силна опозиция и ние сме такава, каза още Николай Денков.

"Това, което виждаме като характерна особеност на това правителство, е да бърза да се похвали. И особено бих казал към министър-председателя – с неща, които, както казвате вие, са някакви малки наченки. Аз дадох пример в това изказване с кошницата с грижа. Не може ти да казваш: „Ще има 15–30% намаление на цените“, по начин, който няма как да се реализира в една пазарна икономика, и след това да очакваш похвали за едно такова изказване. По същия начин няма как да кажеш: „Отстранихме олигархията от властта“, след като от бюджета си увеличил с 30% парите, които отиват точно във фирмите, които са най-активни в обществените поръчки."

Бюджетът за 2027 година няма да изглежда много по-добре от този за 2026 г., заяви Денков:

"Това, което чуваме като предварително писмо, изпратено от Министерството на финансите към другите министерства при подготовката на бюджета, никак не изглежда добре. За момента не виждаме никакви индикации, че там ще има повишаване на доходите, никакви индикации, че ще има по-добра политика за привличане на инвеститори, защото това е ключово. Просто отново се въртим в някакъв кръг на много позитивни пожелания, без ясни, конкретни мерки как те ще бъдат постигнати. И също така има много голям контраст между хвалбите колко много сме постигнали и реалните резултати, които всъщност за момента никак не изглеждат позитивни."

По повод предстоящия избор на ВСС, Денков обясни, че за ПП е важно крайният състав, изборът, който идва от Народното събрание, да бъде от хора, които, от една страна, са експерти, и, от друга страна, имат безупречна биография.

"Ние не настояваме за някакви наши конкретни кандидатури. Това, за което настояваме, е всеки един, който бъде приет от Народното събрание, да бъде безупречен по отношение на експертиза и възможността да не бъде контролиран отвън. Криминално да не бъде зависим, да няма съмнителни финансови приходи, които да поставят под въпрос неговия интегритет. Това е бил подходът, такъв ще бъде и тук. А ако „Прогресивна България“ приема този подход, има какво да направим заедно. Ако почнат обаче да ни казват: „Вие кажете ваш човек и ние ще сложим наш и по какво ще се разберем“, това няма да е подходът, който ще реши проблема."

Денков определи още външната политика на страната като много хаотична, тип „Орел, рак и щука“, както и отклоняване на България от европейските формати, в които се вземат най-важните решения.

Вижте целия разговор във видеото

#случая в Струмяни #нов ВСС #избор #Николай Денков #бюджет #новини в Метрото

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