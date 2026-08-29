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Ще тръгне ли нагоре цената на хляба?

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С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорд за последните 10 години

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С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорден ръст за последните 10 години. На световните борси житната култура се търгува за около 290 долара за тон. Според експерти това се дължи на продължаващата война между Русия и Украйна, които са сред водещите доставчици на пшеница в света, и на ударите, които си нанасят в Черно море. На този фон България разполага с над 7 милиона тона пшеница, които отлежават в складове и не могат да достигнат до пазарите в чужбина.

Потреблението на пшеница у нас е малко над 1 милион тона годишно. Останалото произведено количество е предвидено за износ. Тази година обаче сме изнесли с 500 000 тона по-малко спрямо миналата.

Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите: „В момента изнасяме, общо взето, кой където намери от търговците. Изключително трудно участваме на търговете. Обикновено за арабите изнасяме, за третия свят.“

Трудният износ се дължи на ограниченото търговско корабоплаване в Черно море заради войната в Украйна.

к.д.п. Александър Калчев, изпълнителен директор на Параходство „Български морски флот“: „Основното, което ни спира, са рисковете в Черно море. Зачестилите удари, в това число и по кораби, които са за генерални товари... Ние не желаем да си поставяме екипажите и корабите в подобен риск.“

Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите: „България няма друг шанс освен Черноморския басейн за износ. Чисто логистично жп транспортът в България не работи по начина, по който трябва да работи. Нямаме излаз на друго море, по което да изнесем.“

Заради ограниченията цената на пшеницата в световен мащаб нараства.

к.д.п. Александър Калчев, изпълнителен директор на Параходство „Български морски флот“: „Търговците очакват още повишаване на цените и съответно да направят по-голям марж между покупната цена и продажната.“

Производителите на хляб у нас не очакват по-скъпата пшеница да доведе и до по-високи цени на хляба. В една от пекарните в Русе отчитат, че брашното е само един от компонентите, които определят себестойността на хлебните изделия.

Жулиен Таушанов, производител на хлебни изделия: „Има електроенергия. Има осигуровки. Има данъци и други косвени фактори – труд и работна заплата. Така че за мен е наивно да разглеждаме само цената на брашното, която пряко ще се отрази. То е комплексно това нещо.“

Според експерти трендът на нарастване на цената на пшеницата ще се запази в случай на ескалация на военните конфликти в Черно море и други региони.

#поскъпнала #рекорд #хляб #пшеница #новини в Метрото

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