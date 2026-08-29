Пожар в Созопол наложи евакуация на туристи от хотели и почивни бази

Голям пожар избухна рано тази сутрин в Новия град на Созопол и наложи евакуация на туристи от близки хотели и почивни бази.

Огънят е тръгнал около 05.04 часа от ресторант на улица „Черно море“. По първоначални данни причината е неизправен хладилник. Заведението е изгоряло напълно.

Заради силното задимяване и разпространението на пламъците към съседни сгради се е наложила евакуация на летовниците. Всички са изведени на безопасно място.

Напълно е изгоряла и дървената фасада на близката почивна база на Българския червен кръст.

На място са три противопожарни автомобила, а гасенето продължава. Към момента няма данни за пострадали.