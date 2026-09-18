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Как отравянето на лешояди вреди на хората, обясниха от музея в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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отравянето лешояди вреди хората обясниха музея русе
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Специалисти от Регионалния исторически музей в Русе обясниха на презентация как отравянето на лешояди вреди на хората и цялата хранителна верига. Събитието бе част от инициативите, с които институцията отбеляза 18 септември – Международният ден на лешоядите.

„Санитарите на природата“ заемат ключова роля в борбата с разпространението на заразни болести по животните и хората, но в България редовно има случаи на отровени екземпляри. Обикновено виновни са фермери, които поставят капани, за да предпазват стадата от диви животни.

„Заради дъждовете отровата навлиза във водни източници и в почвата. Така докато се разхождате сред природата може да си вземете например гъба или малина и след като я опитате, отровата да влезе в тялото ви. Всички по хранителната верига са застрашени, а хората са част от нея“, разказа уредникът в отдел „Природа“ към РИМ - Русе Красимир Киров.

В България се срещат четири вида лешояди – египетски, белоглав, брадат и черен. През изминалата година за първи път бяха освободени първите три брадати лешояда в българската природа от 1972 г. насам. Единият от тях – Боев, прелетя над 14 000 км в осем страни, преди да се завърне в България и да бъде отровен.

На презентацията бяха показани препарирани екземпляри на различни видове в позите, в които са намерени. Целта бе присъстващите да се запознаят със спецификите и ако попаднат на такива случаи в природата, да уведомят институции като РИОСВ, БАБХ, ловните стопанства или съответните неправителствени организации.

#регионален музей #отровени лешояди #лешояди #Русе

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