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"КвАРТал Фестивал": София като сцена за култура, наследство, архитектура и изкуство

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Как ще изглежда Старият град на София след 10, 20 или 50 години? Този въпрос стои в центъра на тазгодишния "КвАРТал Фестивал", който превръща историческия център на столицата в сцена за култура, изкуство и градски живот.

Повече от десетилетие КвАРТал съживява стара София. Тази година фокусът е върху това как да бъде запазено наследството на стария град, но и да бъде част от бъдещето на София. От днес до неделя фестивалът се разгръща в няколко пешеходни зони и над 60 локации - галерии, ателиета, културни пространства, ресторанти, барове и места за срещи.

Улиците "Триадица", "Сердика", "Веслец", "Екзарх Йосиф" и "Будапеща" стават пешеходни фестивални пространства, а на ул. "Сердика" 5 ще бъде Площад КвАРТал - една от централните сцени на фестивала.

#"КвАРТал Фестивал" #София #квартали #фестивал

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