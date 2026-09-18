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Крокодили, еноти и игуана: 28 екзотични животни откриха в столичен ресторант

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Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София, съвместно с представители на Българската агенция по безопасност на храните, 6-о Районно управление на МВР и Столичния зоопарк, извършиха извънредна проверка в столичен ресторант, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ – София.

При проверката е констатирано отглеждането на 16 костенурки – три китайски трионикс (Pelodiscus sinensis) и 13 жълтобузи (Trachemys scripta), една зелена игуана (Iguana iguana), четири крокодила от вида очилат кайман (Caiman crocodilus), два американски енота (Procyon lotor) и два папагала от вида Жако (Psittacus erithacus).

Животните се отглеждат в клетки, аквариуми и терариуми. Част от установените видове подлежат на регистрация по Закона за биологичното разнообразие. Част от животните са видове, определени като инвазивни.

При проверката не са представени документи, удостоверяващи произхода на животните, както и регистрационни карти за видовете, за които такива се изискват, съобщиха още от инспекцията.

На собственика е дадено предписание съответните документи да бъдат представени в РИОСВ – София в срок до 9 октомври 2026 г. При неизпълнение на предписанието животните ще бъдат отнети и ще се предприемат административнонаказателни мерки съгласно действащото законодателство.

В рамките на проверката е установено, че двата енота са инвазивен вид, съгласно Регламент на ЕС. Със заповед на директора на РИОСВ – София животните са отнети и са настанени в Зоологическа градина – София. За установеното отглеждане на енотите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

#София #екзотични животни #ресторант

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