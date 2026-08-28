Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи на световното по Сока 6

Националният отбор на България стартира участието си на световното първенство по Сока 6. Тимът ни се изправя срещу Индия в събота. Мачът започва в 19:55 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3. Освен Индия, в групата на България са още Англия и Коста Рика, с които играем съответно на 31 август и 2 септември.

Играещият треньор Илиан Илиев очерта целите пред тима.

„Ние отиваме, естествено, за да спечелим групата. Познаваме отборите на Англия и Коста Рика. Те може би са си взели и поуки от предните първенства, може да са подсилили съставите си. Ще ги видим на място. Отборът на Индия е абсолютно непознат за нас. Но, пак казвам, ние и към трите отбора ще подходим с нужната концентрация, уважение и ще излезем да спечелим и трите мача в групата. Надявам се вече и след това“, каза пред БНТ Илиев.

БНТ 3 ще излъчи всички срещи на националния ни отбор, както полуфиналите на 5 септември и финала ден по-късно.

Подробности вижте във видеото!