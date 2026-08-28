Промяна в правилата за кръводаряване: Близките вече не са длъжни да търсят кръводарители

По какви правила болниците ще събират кръв след като от ресорното министерство напомниха, че нямат право да изискват от близките на пациентите да намират кръводарители? И как ще работи системата при недостиг? Пациентите и близките им не трябва да бъдат задължавани да намират кръводарители и това да е условие, за да бъде извършена операция в болницата. Това посочва Министерството на здравеопазването в отговор на сигнал от пациентска организация. Становището обаче предизвика и много въпроси – кой тогава трябва да осигури необходимата кръв и как ще работи системата при недостиг?

Над 80% от дарената кръв у нас е от близки на нуждаещи се пациенти.

Николай Плачков: „Съвсем скоро на моя позната й беше поискано 10 броя кръводарители за неин близък в реанимация. Болницата го използва като натиск и изнудване, защото сме свидетели на това нещо – ако няма еди - си колко броя кръводарители, няма да извършим тази манипулация.“

Подобни сигнали провокираха здравното министерство да напомни на болниците, че не могат да изискват представянето на бележка за кръводаряване от близките на пациенти като условие за извършване на операция.

д-р Людмила Желязкова, специалист по трансфузионна хематология в УМБАЛ Бургас: „Много е хубав този призив да не се искат бележки – да, така би трябвало да бъде, но откъде ще вземем ние нашата кръв. Тя, ако не се възобнови някой пореден спешен случай вече няма да разполага с пълен хладилник с кръв.“

Казус, с който се сблъсква Никола от Бургас, чиято тъща е приета по спешност в болница в Плевен.

Никола Николаев: „Тревожното е, че самият кръвен център в Плевен нямаше кръв за нуждаещ се по спешност там, на масата, буквално. Жена ми беше принудена да търси там хора, които не познава. Поискаха й 500 евро да дарят кръв групичките, на всички известни групичките около болниците.“ д-р Красимира Терзиева, директор на Национален център по трансфузионна хематология: „Самите ние като работещи в системата не сме доволни от този факт, защото това набавяне на кръв чрез близки за конкретен случай, не прави нашата система устойчива. Ние сме постоянно на ръба на количествата и зависим от това до колко ще се отзоват близките на конкретен пациент.“

В позиция от здравното министерство днес изразиха разбиране към затрудненията на лечебните заведения, но посочват, че близките могат да бъдат призовавани да съдействат за намиране на дарители, без това да се превръща в задължително условие за лечение. И обявиха, че предстоят работни срещи с болничните организации, кръвните центрове и експерти, за да бъде изработен общ механизъм за действие при недостиг на кръв.