Исландците решават на референдум: Трябва ли страната да поднови преговорите за членство в ЕС?

Почти 13 години след като Рейкявик преустанови преговорите с Брюксел, дебатът за членството на Исландия в Европейския съюз е подновен. Утре исландците трябва да решат на референдум дали да бъдат възобновени преговорите с Евросъюза. Вотът е резултат от заплахите на Доналд Тръмп да анексира съседна Гренландия. Социолозите прогнозират оспорвана надпревара между двата лагера.

Казват, че „обичат сами да управляват кораба", да „са господари на собствената си съдба". И вероятно исландците щяха да продължат този житейски курс, ако не беше усложнената геополитическа обстановка. Населението на Исландия е 400 хиляди, страната е от основателките на НАТО, но няма собствена армия. Конфликтът в Украйна, митническите войни и нестихващият апетит на американския президент Доналд Тръмп към съседна Гренландия поставиха Исландия отново пред дилемата дали да стане член на Европейския съюз.

Криструн Фростадотир, премиер на Исландия: „Хората трябва да гледат на това като на възможност, това не е окончателно решение.“

Всъщност Исландия е почти интегрирана в Европейския съюз. Страната е част от Европейската асоциация за свободна търговия, от Европейското икономическо пространство и от Шенген. А през 2009-та година след голямата финансова криза, която доведе до колапс на исландската икономика, Рейкявик кандидатства за членство. През 2010-та започнаха преговорите, но бяха преустановени 3 години по-късно. А през 2015-та беше изтеглена и кандидатурата. Според управляващите обаче сега времената са напълно различни.

Криструн Фростадотир, премиер на Исландия: „Европейският съюз сключва споразумения с Индия и с Меркосур. Виждаме промени в глобалната обстановка, държавите използват митата като оръжие, сключват сделки, правят бизнес. Мисля, че е важно в тази ситуация да използваме възможността за диалог.“

Според защитниците на Европейския съюз, по-тесните връзки с Брюксел биха помогнали за овладяване на нестабилна валута на Исландия и високите разходи за живот.

Хелен Кнутсдотир: „Трябва да мисля за младото поколение, не за себе си. За това ще гласувам "за„.“

Опасенията на противниците са свързани с риболовната инудстрия, която осигурява 40 процента от износа на Исландия.

Тара Бьорк Бирнудотир: „Реших да гласувам с „не“. Европейският съюз не е някакъв вълшебен лейкопласт, на който можем да разчитаме.“

Страховете са, че с членството в Европейския съюз страната ще изгуби контрола върху районите за риболов.

Ейрик Бергман, професор по политология в университета Бифрьост: „Политическата реалност в тази страна е такава, че никое правителство не би могло да представи отново договор за присъединяване, който не гарантира пълния контрол на исландците върху тяхната риболовна зона.“

Вот „за" ще е силен сигнал, че Европейският съюз е способен да се разширява не само на изток, а Исландия като член ще бъде нетен приносител към бюджета на блока. Ако исландците подновят преговорите след техния край трябва да има и референдум за самото членство.