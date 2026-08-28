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ЗАПАЗЕНИ

Расте броят на смъртните случаи от западнонилска треска на Балканите

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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При тежка форма се наблюдават температура, силно главоболие, схващане, дезориентация

расте броят смъртните случаи западнонилска треска балканите
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Продължава да расте броят на смъртните случаи от западнонилска треска на Балканите. В Република Северна Македония вече има шеста жертва на болестта, а в Гърция от нея са починали 19 души от началото на годината. У нас има 1 случай на заразен.

10 нови случая на западнонилска треска в Северна Македония само за една седмица. Последната жертва е 72-годишен мъж от Скопие, който е бил хоспитализиран преди 15 дни с тежка клинична картина.

Фадил Кана - ръководител на Клиника по инфекциозни болести в Скопие: "Клиничното му състояние беше критично. Положихме всички усилия в интензивно отделение, но пациентът почина."

Официално беше потвърдено, че гарвани са преносители на вируса за първи път. В района на езерото Преспа на границата с Албания и Гърция за първи път беше регистриран случай на птица, загинала от заразата.

Сашо Клековски - министър на здравеопазването на РСМ: "Много птици са засегнати от вируса. Гарваните не мигрират и много често именно те са приносители."

В Гърция властите започнаха кампания срещу комари в Източна Атика. Според последните данни на Националната организация за обществено здраве до тази седмица са регистрирани над 230 случая на западнонилска треска.

Макис Тарлас - заместник-кмет по гражданската защита, община Агия Параскеви: „Засилихме третиранията за борба с комарите и мониторинга в канализацията, парковете и площадите, където се прилагат инсектициди за намаляване на популациите на комарите.“

Западнонилската треска се разпространява от комари. При тежка форма се наблюдават температура, силно главоболие, схващане, дезориентация. Инкубационният период е между 3 и 14 дни от ухапването.

#Северна Македония #Гърция #починали #западнонилска треска

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