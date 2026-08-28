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12 мигранти избягаха от центъра в Пъстрогор

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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12 бежанци, задържани в центъра от затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, са избягали, след като строшили решетки на прозорците. Веднага е започнала полицейска акция, като 10 от бегълците са заловени край селото.

Двама се издирват. Това е второ бягство за около месец. Припомняме, че бежанец избяга след бунт в центъра и задигна колата на кмета на селото.

10 дни по-късно автомобилът бе открит във Видинско, а от чужденеца няма следа. Липсва информация задържан ли е той. Междувременно колата все още не е върната на собственика.

#център в Пъстрогор #12 мигранти #избягали

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