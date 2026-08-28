Спор в парламента: Защо България поиска изваждането на руски лица и компании от санкциите на ЕС?

Напрежение между управляващи и опозиция по време на днешния парламентарен контрол за поисканото от правителството изваждане от 21-вия санкционен пакет на ЕС срещу Русия.

От ГЕРБ попитаха защо България е поискала собственикът на „Метро вагон маш“ Искандер Махмудов да бъде изваден от санкционния списък, след като столичното метро не се нуждае от резервни части за най-старите си руски мотриси.

Христо Гаджев – ГЕРБ-СДС: „Нито Столичният метрополитен, нито Столична община са искали подобно нещо по една друга причина – простата причина, тези два вагона са планирани за бракуване догодина.“

Външният министър обясни, че кабинетът защитава икономическите интереси на България и обвини ГЕРБ в двойни стандарти.

Велислава Петрова-Чамова – министър на външните работи: „Интересно е, че именно по време на правителството на ГЕРБ, тогава, когато Георг Георгиев е бил министър на външните работи, именно за тази компания, за нея е била поискана дерогация. Явно тогава сме смятали, че има възможност и риск за българския интерес и защо смятате, че сега това не е така.“

ПП и ДБ също зададоха въпроси.

Божидар Божанов – ДБ: „Дали в рамките на предварителното обсъждане на 21-вия пакет санкции във връзка с руската агресия в Украйна България е поискала изваждането от пакета на министъра на спорта на Руската федерация и на една руска банка - „Толияти хим банк“, която е част от група, която произвежда основен елемент от производството на боеприпаси.“ Велислава Петрова-Чамова – министър на външните работи: „Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображение по отношение на Михаил Дегтярьов, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия в Украйна. България изрази и резервирана позиция и по отношение на предложението за вписване на „Толияти хим банк“ в санкционните списъци, като посочените от нас аргументи бяха тези, че предложението визира регионална банка, собственост на „Толияти азот“, един от най-големите производители на амоняк в света."

Впоследствие обаче кабинетът е оттеглил това искане.