Оставиха в ареста тримата непълнолетни, обвинени за убийството на Георги Кузев в Пловдив

Оставиха в ареста тримата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив. Това реши Окръжният съд, според който по делото са събрани достатъчно доказателства, че тримата са съпричастни към престъплението.

Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15. Според прокуратурата и тримата са признали, че са нанасяли удари на Кузев. Освен по дрехите им, кръв е открита и по обувките им, стана ясно по време на съдебното заседание.

Единият от задържаните е и непълнолетният участник в побоя над двама непалски граждани в Пловдив.

Тримата са обвинени, че на 4 август, в съучастие с още петима непълнолетни, умишлено са умъртвили Георги Кузев. Според прокуратурата престъплението е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост и по хулигански подбуди.

Доказателствата срещу тримата включват свидетелски показания, видеозаписи и експертизи. Според обвинението те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

С днешното решение задържаните обвиняеми по делото вече са осем непълнолетни – шест момчета и две момичета.