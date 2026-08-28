"Нищо лошо не съм направила": Вижте кадри от задържането на активистката Гергана Петрова в Струмяни

"Нищо лошо не съм направила, искам да отида при детето си". Това казва Гергана Петрова при задържането си в Струмяни. На кадрите се вижда как полицаи я отвеждат към патрулен автомобил и използват белезници, докато тя се съпротивлява и настоява да бъде оставена, за да отиде при детето си.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, както и политически реакции.

От МВР изпратиха позиция, че полицаите са били потърсени за съдействие от НСО заради ситуация около охраняваното посещение. Твърди се, че жената е направила опит да влезе в определена зона за журналисти и не е изпълнила отправените към нея искания да представи личен документ и журналистическа карта. Тя е била отведена за установяване на самоличността, а след това освободена, като са ѝ съставени предупредителен протокол и акт за неносене на документ за самоличност.

Междувременно премиерът Румен Радев е разпоредил проверка на действията на МВР и НСО, с която да се изясни дали е имало превишаване на правомощия. Задържаната е Гергана Петрова – позната в Струмяни с активната си позиция по местни проблеми. Преди месец тя организира протест заради безводието в Илинденци.

От Националната служба за охрана (НСО) съобщиха, че са потърсили съдействие от органите на МВР "за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение. След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред."

Случаят предизвика политически реакции.

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на "Демократична България" Ивайло Мирчев пусна питане до МВР за ареста на жената, съобщиха от пресцентъра на формацията.

"Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи, заяви Мирчев и допълни, че поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на Национална служба за охрана (НСО) за оказване на съдействие от МВР. Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест", посочи още Ивайло Мирчев.

По думите му по първоначална информация "дамата е журналист и активист, представител на местната общност, активно участваща в разчистването на пораженията от природното бедствие там". Сигурен съм, че е имала какво да каже на премиера, но НСО и МВР са ѝ попречили, коментира депутатът.

От ГЕРБ настояват премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да отговорят публично и лично какво е наложило показните арести на граждани в Струмяни, включително и на Гергана Петрова.

От партията питат на какво правно основание се е наложило задържане със сила и поставяне на белезници на журналист.

"Опитът за задаване на въпроси ли е истинската причина за ареста? Кой е издал заповедта за действията на полицаите и какво ще бъде наказанието му? Каква е оценката на министър-председателя и вътрешния министър за действията на полицията? Вярно ли е, че Гергана Петрова е била арестувана, въпреки, че е представила документи за самоличност?", питат от ГЕРБ.

В позиция във Фейсбук от партията подчертават, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава.

"Всяко действие на органите на реда трябва да бъде законово обосновано, пропорционално и съобразено с правата на гражданите и журналистите", отбелязват от ГЕРБ.

Видео: pirinsko.com