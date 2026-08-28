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МВР с позиция за задържаната доброволка в Струмяни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 01:12 мин.
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От пресцентъра на МВР изпратиха становище по случая със задържаната по-рано днес доброволка в Струмяни.
Инцидентът е станал минути след пристигането на премиера Румен Радев в наводненото село, където лично се запозна с обстановката.

По-късно в социалните медии беше разпространено видео със задържането на жената, която се представя за доброволка. По думите ѝ тя не знае защо я задържат.

В становището на МВР се посочва, че жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността ѝ. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.

#доброволка #задържана #позиция #МВР

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