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И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова: МВР и прокуратурата трябва да бъдат на мястото си, за да защитят вота

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И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова: МВР и прокуратурата трябва да бъдат на мястото си, за да защитят вота
Снимка: БТА
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Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че действията по всички сигнали, свързани с предстоящите на 25 октомври президентски избори, трябва да бъдат предприемани своевременно, така че събраните доказателства да са годни и да издържат в съда. Тя участва в Националното съвещание на МВР.

„Противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите и особено на престъпленията, свързани с незаконното финансиране на изборите, с подмяната на вота на българските граждани, все повече се усложнява. Причините са много, някои от тях се дължат на комуникационните средства и развитието на технологиите. Това безспорно показва необходимостта от координиране на нашите усилия и на национално, и на местно ниво“, каза Ваня Стефанова.

Подчерта, че прокуратурата ще оказва необходимото съдействие в рамките на Националното междуведомствено звено и ще предприема законови действия за недопускане на нарушения на изборния процес.

„Държавата в лицето и на МВР, а и на прокуратурата трябва да бъде на мястото си, така че тези, които се опитват да преодоляват граници и да оказват неправомерен натиск, да усетят силата на закона, а и на държавата“, заяви тя.

В съвещанието участваха министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, директори на главни и областни дирекции на МВР и др.

#главен прокурор Ваня Стефанова #национално съвещание #МВР

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