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Хеликоптери и десетки огнеборци се борят с пожар в труднодостъпна местност в Славянка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 01:52 мин.
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Продължава гасенето на пожара в планината Славянка. Огънат пламна вчера, в местността „Въта“, разположена в землището на санданското село Голешово.

Сигналът за низов пожар в смесена гора е подаден вчера около 13:08 часа. Огънят гори в изключително труднодостъпна местност, което прави придвижването на стандартна противопожарна техника невъзможно. Поради сложния терен в гасенето се използва предимно ръчен труд. Екипите могат да гасят само с лопати и специални раници с вода.

В тежката акция през изминалото денонощие се включиха екипи на РДПБЗН – Благоевград, служители на Югозападното държавно предприятие и представители на Национален парк „Пирин“.

Ключова подкрепа оказа летателна техника на Министерството на отбраната и Главна дирекция „Гранична полиция“. Хеликоптер бе използван за въздушно гасене, а с машина на „Гранична полиция“ се извършваше критично важното качване на хора и техника до самото място на пожара.

Днес действията на терен продължават с пълна сила. В операцията участват повече от 40 души пожарникари, горски от ЮЗДП и Национален парк „Пирин“. Хеликоптер на „Гранична полиция“ остава в готовност да транспортира допълнителни екипи и оборудване.

Благодарение на бързата и координирана намеса на институциите, към този момент огнената стихия е ограничена на площ от около 50 декара борова гора. Усилията на спасителите остават насочени към пълното локализиране и ликвидиране на огнището.

Снимки и видео: РСПБЗН-Благоевград

#Славянка #огнеборци #пожар

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