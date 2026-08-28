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ЦСКА ще премери сили с Монако в Лигата на конференциите

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Панатинайкос и Нордселанд също ще игрят с "червените"

цска премери сили монако лигата конференциите
Снимка: БГНЕС
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ЦСКА научи опонентите си в основната фаза на Лигата на конференциите. Столичният отбор ще приеме Монако и Трабзонспор на Националния стадион "Васил Левски".

Българският клуб има пет мача с монегаските. Монако е единственият отбор от Франция, над когото ЦСКА постига победа.

От втора урна на българите се падна Панатинайкос, който отстрани ЦСКА 1948 в квалификациите на турнира. КуПС Купио ще посрещне "червените" във Финландия. За възпитаниците на Христо Янев предстои и гостуване на Нордселанд. ЦСКА премери сили с Тюн, също на родна земя.

Жребият в Монако бе изтеглен от бившия футболист на Бешикташ Метин Текин.

Мачовете от първия кръг ще се играят на 15 октомври, а последните на 17 декември.

Съперниците на ЦСКА: Монако (домакин), Панатинайкос (гост), КуПС Купио (гост), Трабзонспор (домакин), Нордселанд (гост), Тюн (домакин)

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27

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