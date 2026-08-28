Милан и Олимпик Марсилия застават на пътя на Левски в Лига Европа

Левски научи опонентите си в основната фаза на Лига Европа. Шампионът на България ще срещне Милан в София и ще гостува на Олимпик Марсилия.

В историята си столичани имат шест мача с Милан и един с Олимпик Марсилия. "Сините" печелят срещу френския тим на свой терен с гол на Христо Йовов.

От втора урна българският тим ще приеме Залцбург и ще гостува на Виктория Пилзен.

Възпитаниците на Хулио Веласкес ще гостуват на Съндерланд и ще посрещнат Ягелония от отборите в трета урна.

На свой терен Левски ще играе и срещу Лилестрьом, докато НЕК Неймеген ще посрещне българския тим в Нидерландия.

Жребият в Монако бе изтеглен от победителя в надпреварата през 2022 година с Айнтрахт Франкфурт Себастиан.

Първите мачове от турнира ще се състоят в четвъртък, 17 септември.

Очаквайте подробности!