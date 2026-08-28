Милан и Олимпик Марсилия застават на пътя на Левски в Лига Европа

Шампионът на България научи съперниците си в турнира.
Левски научи опонентите си в основната фаза на Лига Европа. Шампионът на България ще срещне Милан в София и ще гостува на Олимпик Марсилия.
В историята си столичани имат шест мача с Милан и един с Олимпик Марсилия. "Сините" печелят срещу френския тим на свой терен с гол на Христо Йовов.
От втора урна българският тим ще приеме Залцбург и ще гостува на Виктория Пилзен.
Възпитаниците на Хулио Веласкес ще гостуват на Съндерланд и ще посрещнат Ягелония от отборите в трета урна.
На свой терен Левски ще играе и срещу Лилестрьом, докато НЕК Неймеген ще посрещне българския тим в Нидерландия.
Жребият в Монако бе изтеглен от победителя в надпреварата през 2022 година с Айнтрахт Франкфурт Себастиан.
Първите мачове от турнира ще се състоят в четвъртък, 17 септември.
Очаквайте подробности!