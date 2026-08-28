След смъртта на Ратко Младич: Погребение с военни почести в Сърбия и разследване в Хага

Бившият военен лидер на босненските сърби Ратко Младич ще бъде погребан с държавни и военни почести в Сърбия. Това съобщи пред сръбски медии министърът на правосъдиета Ненад Вуйич.

Ратко Младич почина вчера в затвора в Хага, след като е получил множество инфаркти. От Трибунала за военните престъпления в бивша Югославия съобщиха, че той е починал в болница и започнаха разследване на обстоятелствата около смъртта му.

Бившият лидер на босненските сърби е наричан "Касапинът на Босна" заради водещата си роля в геноцида в Сребреница през 1995 г. Той излежаваше доживотна присъда за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.