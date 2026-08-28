"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда": Продължават спасителните операции в Непал и Тибет

Броят на официално потвърдените жертви на внезапните наводнения на границата между Непал и Тибет достигна 474-ма души. Още над 1000 души се издирват след водното бедствие. Повече от половината от тях са чуждестранни туристи.

Два дни след внезапните наводнения спасителите все още откриват оцелели. Работници бяха извадени живи от тунел на строеж на хидроцентрала в залетия район в Непал с помощта на хеликоптер. Спасители с багери преравят тоновете кал в залетите селища по долините на реките.

Рахул Сунар, спасител: „Издирваме тела на загинали хора, погребани под отломките и калта от приливната вълна. Не можем да сме сигурни дали ще открием някой, но работим.“

Спасителните операции и от двете страни на границата бяха временно прекъснати днес преди обед заради опасност от ново наводнение. Язовир в Тибет, разположен над основния граничен пункт Гиронг, който беше отнесен от водата, е започнал да прелива. Нивото на затлачения от кал и отломки воден резервоар се покачи рязко от вчера и достигна 2,5 милиона кубични метра, които заплашват да се излеят надолу по течението в Непал.

Нови кадри показват как водата помита строежа на ВЕЦ и залива долината. Хората, заснели видеата, са се спасили на косъм благодарение на това, че са могли бързо да се изкатерят по стръмните склонове над реките. Спасени туристи още не могат да повярват на късмета си.

Анджана Раджа, туристка от Индия: „Видяхме приближаваща стена от вода, мръсна кал с височината на четириетажна сграда. И се втурнахме да се спасяваме. Изкатерихме се 500 метра нагоре по склона на планината... Шумът беше оглушителен. Мислехме си, че е земетресение, но казаха, че е срутил се ледник.“

Стефано Лутумуоло, турист от Италия: „Да бягаме нагоре беше единственото, което можехме да направим. Нищо повече. Вълната беше висока 40–50 метра и всичко се случи в рамките на минута.“

Непалското външно министерство съобщи, че засега няма нужда от помощ отвън за провеждането на операциите по търсене и спасяване. Китайският премиер Ли Къцян, който пристигна в най-засегнатия район Гиронг, каза, че трябва да се засили обменът на информация при спешни ситуации, свързани с други държави, и да се координират действията за издирване на изчезналите. Досега китайските власти са потвърдили смъртта само на петима души.