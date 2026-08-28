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Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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По света
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Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Посолството на Република България в Пекин продължава да бъде в непрестанна комуникация с туристическа група от 15 български граждани, намираща се в засегнатия от наводненията регион, съобщиха за БНТ от МВнР. Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място.

С компетентните институции са уточнени всички детайли по получаване на разрешения за влизане на територията на Тибет и безопасно напускане на страната. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София.

По отношение на информацията за български гражданин, който се намира в неизвестност, постъпила от китайска страна през вчерашния ден, все още в посолството ни в Пекин не е постъпила допълнителна информация по случая.

Броят на официално потвърдените жертви на внезапните наводнения на границата между Непал и Тибет достигна 474 души. Още над 1000 души се издирват след водното бедствие. Повече от половината от тях са чуждестранни туристи.

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