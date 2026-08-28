Расте броят на жертвите в Непал, спасителите се опасяват от нови наводнения

Поне 472 е броят на жертвите на свлачището и наводненията на границата между Тибет и Непал. Един българин все още се издирва от тибетска страна. Вчера стана ясно, че българката от списъка с изчезнали от непалска страна е оцеляла по чудо в епицентъра на стихията.

Още над 1000 души се издирват, повече от половината от тях са чуждестранни туристи. Операциите по търсене и спасяване продължават, но спасителите са изправени пред опасността от ново наводнение, което може да удари вече опустошения хималайски регион.

Непалските власти предупредиха, че огромно завиряване заради натрупани отломки в коритото на река Бхоте Коши може да се скъса и да прелее надолу по течението.

Над 1000 местни жители и туристи бяха евакуирани от китайска страна заради очакванията големи количества вода да навлязат в затлачено езеро на границата през следващите три дни, повишавайки риска от скъсване.