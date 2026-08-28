БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Расте броят на жертвите в Непал, спасителите се опасяват от нови наводнения

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Поне 472 е броят на жертвите на свлачището и наводненията на границата между Тибет и Непал. Един българин все още се издирва от тибетска страна. Вчера стана ясно, че българката от списъка с изчезнали от непалска страна е оцеляла по чудо в епицентъра на стихията.

Още над 1000 души се издирват, повече от половината от тях са чуждестранни туристи. Операциите по търсене и спасяване продължават, но спасителите са изправени пред опасността от ново наводнение, което може да удари вече опустошения хималайски регион.

Непалските власти предупредиха, че огромно завиряване заради натрупани отломки в коритото на река Бхоте Коши може да се скъса и да прелее надолу по течението.

Над 1000 местни жители и туристи бяха евакуирани от китайска страна заради очакванията големи количества вода да навлязат в затлачено езеро на границата през следващите три дни, повишавайки риска от скъсване.

#жертви #Непал #наводнение

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в Непал
2
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
3
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Бирата - вредна за здравето?
4
Бирата - вредна за здравето?
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
5
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
6
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Азия

Земетресение от пета степен разтърси Тибет
Земетресение от пета степен разтърси Тибет
Българин изчезна в Тибет след бедствието, българката от епицентъра е спасена (ОБЗОР) Българин изчезна в Тибет след бедствието, българката от епицентъра е спасена (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
Чете се за: 04:00 мин.
Българин остава в неизвестност след бедствието между Непал и Тибет Българин остава в неизвестност след бедствието между Непал и Тибет
Чете се за: 00:25 мин.
Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в Непал: „Ще празнувам втори рожден ден“ Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в Непал: „Ще празнувам втори рожден ден“
Чете се за: 05:22 мин.
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
11666
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Стоянка Балова, ЦИК: Ремонтът на машините за президентските избори ще струва около 10 млн. евро
Стоянка Балова, ЦИК: Ремонтът на машините за президентските избори...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Расте броят на жертвите в Непал, спасителите се опасяват от нови наводнения Расте броят на жертвите в Непал, спасителите се опасяват от нови наводнения
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла вода в София Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла вода в София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БЧК оказва подкрепа на пострадалите от наводненията в Струмяни БЧК оказва подкрепа на пострадалите от наводненията в Струмяни
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Контролирано взривяване на боеприпаси край завод „ЕМКО“...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Убийството на Младежкия хълм: Съдът ще гледа мерките на новите...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Шест месеца война в Иран: Застой в преговорите и пауза в ударите
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Празници на изкуствата „Аполония“: Фестивалът ще...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ