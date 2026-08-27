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Българин изчезна в Тибет след бедствието, българката от епицентъра е спасена (ОБЗОР)

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Българин все още е в неизвестност след бедствието на границата между Непал и Тибет. Той е изчезнал на територията на Тибет. Българка е била в епицентъра на трагедията в Непал и само по чудо се е спасила невредима. Именно тя беше обявена по-рано за изчезнала от непалските власти. Посолството ни в Делхи съобщи, че няма данни за други бедстващи българи.

От външно министерство потвърдиха информацията на китайските власти. Изчезнал е българин на територията на Тибет. На този етап повече информация за него. По-рано днес екип на "По света и у нас" разговаря с българката, която се намираше в една от най-критичните точки - граничният пункт, който вчера беше залят от огромна вълна. В момента тя се намира в Катманду. Вчера, преди да стигне до непалско-китайската граница, тя нощува в малко селце. От това селце днес няма и помен.

„Слизайте от автобуса“ – тези думи чува Сузана Алексиева секунди преди огромната вълна да залее всичко. Сузана е в един от автобусите на опашката пред граничния пункт, който бе унищожен напълно.

Сузана Алексиева: "Изведнъж по въздуха като фойерверки започна нещо да хвърчи, сиво, нещо се усили, после започна цветът да става все по-тъмно, просто хвърчи нещо във въздуха, пада отнякъде, и местните отвориха прозорците и казаха, че трябва да скачаме, и после се отвори врата на автобуса и всички скочихме."

Като по чудо хората от автобуса успяват да се скрият.

Сузана Алексиева: "Бяхме големи щастливци, че точно ние, където бяхме спрели в тази опашка, и предният автобус се намирахме до стълбище и това ни спаси, защото хукнахме по стълбището."

Цялата група от 13 човека се катери по планината нагоре, докато намери безопасно място. Впоследствие те са евакуирани с хеликоптер.

Сузана Алексиева: "Започнахме да гледаме надолу какво става, но нищо не се вижда, защото това е едно месиво от камъни, прах, вода и тази река излезе от бреговете си, имаше къщи много близо до реката, те просто бяха сринати, автобусът ни се преобърна. Ще празнувам на 26-и август втория си рожден ден."

Паспортът на Сузана остава на граничния пункт, а на сайта на туристическия борд на Непал се съобщава за един българин сред безследно изчезналите. Непалските власти веднага уведомяват посолството ни.

Николай Янков, посланик на Република България в Република Индия: "В течение на 10 минути успяхме да идентифицираме името и се оказа, че това е същата жена, която си търси паспорта, така че нямаме липсващ българин, нямаме информация за загинал българин, намери се жената."

Дни по-рано през същия граничен пункт минава друга българска група.

Даниел Димов, водач на българската група в Тибет: "Огромна трагедия. За щастие обаче ние минахме през тази граница три дни по-рано и вече сме в планината. В пълна безопасност сме аз и групата. Нямаме абсолютно никакви проблеми, всички, за щастие, се чувстват добре."

"Ние си отдъхнахме. Когато разбрахме, че има наш сънародник в неизвестност, бяхме притеснени. От друга страна, хората се чувстват късметлии, защото буквално три дни по-рано ние минахме по абсолютно същия маршрут. Можеше да се случи на всеки, за щастие не ни се случи и сме безкрайно благодарни."

Преслав Конов, туроператор: "В момента групата ни се намира в планината Кайлаш на 5 хил. и 50 метра надморска височина, като активно участва в обиколката на Кайлаш. По отношение на прибирането ни обратно – тук вече сме в много активна фаза на организация. Получаваме изключително съдействие от всички български власти и от Външно министерство."

Николай Янков, посланик на Република България в Република Индия: "Имаме също информация и за група от 15 български туристи, организирана от българска туристическа компания, които са в Северен Тибет в момента, на около 500 км далеч от мястото на бедствието. Във връзка сме с тях. Те искаха съдействие от посолството – да им кажем маршрути, по които могат да стигнат обратно до Катманду, да си хванат самолета за България. Уведомили сме ги, че по данни от непалска и китайска страна това в момента не е възможно. Пътищата са непроходими – не могат да се върнат обратно в Катманду. Имам информация, че китайското правителство ще окаже съдействие за евакуация на всички чужди граждани, които се намират в Тибет. Радостната новина е, че има туристи там, но няма бедстващи българи, няма загинали българи. Няма информация в момента и за липсващи."

Българските власти остават в готовност да съдействат при необходимост.

#голямо свлачище #изчезнали българи #бедствие #Непал

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