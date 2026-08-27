Спор за тока във Варна: ЕРП Север спря захранването на имоти в „Баба Алино“

Електроразпределителното дружество във Варна спря днес тока на пет постройки в местността „Баба Алино“. ЕРП Север предприе тези действия след заповед на кмета на Община Варна. Спряно е захранването на сградите, за които проверка установи, че нямат самостоятелни партиди и електромери. Те получават ток от електрическа мрежа, изградена след средството за търговско измерване на клиента, а партидата е регистрирана на името на „Форест клуб Варна“.

Няма прекъсване на електрозахранването на основния обект на дружеството или на други негови обекти, които не са упоменати в общинската заповед.

В специално съобщение от електроразпределителното дружество посочват, че те изпълняват задълженията си по закон и още в началото на миналата седмица са издали задължителни предписания за преустановяване на електрозахранването. Те не бяха изпълнени, а „Форест клуб“ подаде жалба в Административния съд във Варна, като поиска пълна отмяна на предписанието като незаконосъобразно и спиране на изпълнението до окончателното приключване на съдебното производство. От ЕРП Север уточняват, че подадените възражения и жалби не променят задълженията на дружеството, поради което електрозахранването е спряно.

Междувременно живеещи в имотите в местността „Баба Алино“ обявиха, че са останали без електричество без предупреждение, макар че в тези къщи има постоянно живеещи семейства с деца и възрастни хора. По тяхна информация токът е спрян не в 5, а в 40 къщи. Живеещите там вече са подали жалба до електроразпределителното дружество и до прокуратурата.