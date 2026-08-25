Собственикът на имотите в “Баба Алино” оспорва спирането на тока в местността. Делото за електрозахранването в спорните имоти е образувано, след като „Форест Клуб Варна“ подаде жалба в Административния съд във Варна срещу разпореждането на електроразпределителното дружество.

Припомняме, че на 17 август „Електроразпределение Север“ издаде задължително предписание в 7-дневен срок да бъде спряно електрозахранването към постройкив местност „Баба Алино“, които са обект на проверки и разследване. С жалбата си „Форест Клуб Варна“ иска пълна отмяна на предписанието като незаконосъобразно и спиране на изпълнението на акта до окончателното приключване на съдебното производство.