Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в Непал: „Ще празнувам втори рожден ден“

Българка е била в епицентъра на трагедията в Непал и само по чудо се е спасила невредима. Именно тя бе обявена за изчезнала от непалските власти. Посолството ни в Ню Делхи съобщи, че няма данни за други бедстващи българи.

"Слизайте от автобуса" - тези думи чува Сузана Алексиева секунди преди огромната вълна да залее всичко. Сузана е в един от автобусите на опашката пред граничния пункт, който бе унищожен напълно.

Сузана Алексиева: "Изведнъж по въздуха като фойерверки започна нещо да хвърчи, сиво, нещо се усили, после започна цветът да става все по-тъмно, просто хвърчи нещо във въздуха, пада отнякъде, и местните, отвориха прозорците и казаха, че трябва да скачаме и после се отвори врата на автобуса и всички скочихме."

Като по чудо хората от автобуса успяват да се скрият.

Сузана Алексиева: "Бяхме големи щастливци, че точно ние, където бяхме спрели в тази опашка и предния автобус, се намирахме до стълбище и това ни спаси, защото хукнахме по стълбището."

Цялата група от 13 човека се катери по планината нагоре, докато намери безопасно място. Впоследствие те са евакуирани с хеликоптер.

Сузана Алексиева: "Започнахме да гледаме надолу какво става, но нищо не се вижда, защото това е едно месиво от камъни, прах, вода и тази река излезе от бреговете си, имаше къщи, много близко до реката. Те просто бяха сринати, автобусът ни се преобърна, ще празнувам на 26-ти август втория си рожден ден."

Паспортът на Сузана изчезва на граничния пункт, а на сайта на туристическия борд на Непал се съобщава за един българин срез безследно изчезналите.