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Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в неизвестност в Непал

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: БТА
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Посланикът ни в Индия Николай Янков каза за БНТ, че няма български гражданин, който да е в неизвестност в Непал. По-рано информация за българин сред безследно изчезналите чуждестранни граждани дойде от туристическия борд на Непал.

Посланик Янков обясни, че българка е загубила документите си и е потърсила съдействие да й бъде издаден временен документ за пътуване, посолството ни е било в постоянна връзка с нея. След като излиза съобщението на борда по туризъм в Непал от посолството ни установяват, че става въпрос за същата жена.

Николай Янков, посланик на Република България в Република Индия: „Относно бедставащи българи, до момента имаме информация само за една жена, която си беше изгубила документите и беше потърсила съдействие да и издадем временен документ за пътуване, бяхме в постояна връзка ще отиде в посолството на др съюзническа европейска държава и ще и бъде издаден документ. След това излезе съобщение от Борда по туризъм на Непал,в който имаше спсък с липсващи чужденци и там беше упоменат 1 бройка липсващ българин, в течение на 10 минути успяхме да идентифицираме името и се оказа, че това е същата жена, която си търси паспорта, така че нямаме липсващ българин, нямаме информация за загинал българин, намери се жената.“

#няма българин #посланик в Индия #в неизвестност #Непал

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