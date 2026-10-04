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Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ракета с изкуствен интелект

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 02:40 мин.
По света
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Снимка: БТА
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Севернокорейският лидер Ким Чен-ун лично е наблюдавал изпитателното изстрелване на стратегическа ракета със среден обсег, за която Пхенян твърди, че използва изкуствен интелект за промяна на траекторията, предаде АФП.

На изпитанието е присъствала и дъщеря му Джу Е, съобщиха севернокорейските държавни медии.

Според Ким Йо-джон, влиятелната сестра на севернокорейския лидер, технологията с изкуствен интелект позволява на ракетата да променя траекторията си на малка височина, което според нея я прави изключително трудна за прихващане. Тези твърдения на Пхенян не са независимо потвърдени.

Ракетата е изстреляна от района на източния крайбрежен град Вонсан и е прелетяла над 700 километра, съобщиха южнокорейските военни. Севернокорейските държавни медии посочиха, че ракетата е поразила морска цел на разстояние 1000 километра.

„С днешното учение стратегическите ракетни войски напълно демонстрираха професионалните си способности и готовността си за контраатака“, заяви Ким Чен-ун, цитиран от Корейската централна информационна агенция.

Той призова да продължат усилията за повишаване на надеждността и поразяващата способност на стратегическите оръжия на страната.

Изпитанието е било част от подготовката на военнослужещи, които управляват „хиперзвуковата стратегическа оръжейна система“, съобщи КЦТА.

На публикуваните от агенцията снимки се вижда ракета, издигаща се в небето сред ярки оранжеви пламъци. На друга снимка Ким Чен-ун е усмихнат до съпругата си Ри Сол-джу и дъщеря си Джу Е, която беше представена за първи път публично през 2022 г.

Южнокорейското разузнаване определя Джу Е като най-вероятния наследник на баща си, като се позовава на все по-честото ѝ присъствие на важни държавни и военни събития.

Изстрелването се състоя дни след като Сеул поиска извинение от Пхенян за взрив в демилитаризираната зона, при който бяха ранени трима южнокорейски военнослужещи.

Южна Корея обвини Севера, че е поставил мините, но Пхенян отхвърли отговорността и нарече Сеул „презрян“ в петък. Това допълнително охлади опитите на южнокорейското цивилно ръководство за възобновяване на диалога.

#Ким Чен-ун #ИЗПИТАНИЕ #Северна Корея #изкуствен интелект #ракета

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