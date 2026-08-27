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Радев коментира нивото на образованието у нас след последния тест на „PISA“.

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Приет навреме бюджет, президентските избори и сериозна реформа в образованието очерта като важни приоритети за управляващите примерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Той призова депутатите да работят динамично, за да се реализират заявените реформи. Какво още прие правителството днес?

Правителството прие план-сметката за президентските избори. Те ще струват на бюджета 116 милиона 928 хиляди евро. Министрите обсъдиха и възможностите за допълнителна помощ на най-пострадалите от наводненията през последната седмица. В началото на заседанието премиерът коментира, че Бюджет 2027 ще бъде реалистичен и приет според предвидените срокове. Призова депутатите да работят много активно за реформите и очерта необходимостта от дълбока и съществена промяна в училищното образование, като системата парите следват ученика бъде заменена с друга, която да гарантира по-добро качество на образование и връщане на възпитателната роля на училището.

Правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията са част от задачите пред управляващите през новия политически сезон.

Румен Радев, министър-председател: „Чака ни Бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформи. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на „Прогресивна България" в Министерския съвет. Бюджет 27 ще бъде приет навреме. Новата финансова рамка ще бъде реалистична. И ще гарантира стабилността.“

Според премиера, след години на нестабилност, страната се завръща към нормалния политически цикъл.

Румен Радев, министър-председател: „Вече няма недосегаеми и акциите на службите и на МВР в мафиотското свърталище в „Драгалевци" показват, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.“

Пред министрите Румен Радев очерта като най-важна инвестиция образованието и мотивира необходимостта от сериозни промени в системата.

Румен Радев, министър-председател: „За съжаление, въпреки значително нарасналото финансиране през годините качеството в образованието не се подобрява. Напротив - последният тест „Пиза" показа ясно, че сме на последно място в ЕС по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. Това означава едно - утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда - ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновации. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот.“

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Според Радев училището трябва да изгражда мислещи и отговорни личности, които уважават правилата и хората около себе си.

Румен Радев, министър-председател: „Разгледахме тези въпроси и обсъдихме можем ли да заменим изчерпания вече модел парите да следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някак си до 12 клас, а качеството и изграждането на личности. Труден въпрос, който виси от години и никой досега не смее да направи нещо съществено по него. Министърът на образованието и науката отговори уверено, че можем да го направим. Така че МОН и целият МС вече работи усилено и това е една от най-важните цели на нашето управление - да гарантираме достойното място на България в ЕС с качествено образование.“

Според Радев трябва да се въведат ясни училищни правила с повече дисциплина и патриотично възпитание.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#навреме #ще бъде приет #бюджет 2027 #Румен Радев

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