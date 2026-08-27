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Димитър Стоянов: Единственият вариант остава поддръжката на съветските МиГ-ове

Николай Минков от Николай Минков
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Димитър Стоянов: Единственият вариант остава поддръжката на съветските МиГ-ове
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Съединените щати и Швеция няма да ни предоставят Ф-16 и „Грипен“ втора ръка, това заяви министърът на отбраната след днешното правителствено заседание. Той уточни, че единственият начин да охраняваме въздушното пространство на НАТО по източния фланг остава с МиГ-29, докато пристигне и втората ескадрила Ф-16 Блок 70, но за целта са нужни резервни части. Планът на военното министерство за изтребители втора ръка няма да се реализира, заяви Стоянов.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона, и от Швеция по отношение на „Грипен“. Т.е. ние към момента нямаме опция да получим, пък и да закупим самолети втора ръка Ф-16 или „Грипен“ втора ръка.“

И обясни, че единственият вариант остава поддръжката на съветските МиГ-ове.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Жизненият цикъл на самолета позволява да бъде експлоатиран до 29-а - 30-а година. От 21-а година досега няма и една резервна част, която да е внесена за самолетите МиГ-29. И затова основният метод, с който го поддържаме, е канибализация. Изключителен труд от хората в Граф Игнатиево. Полагат невероятни усилия да поддържат техниката.“

Поради тази причина са изпратени писма до Полша и Унгария, които все още притежават МиГ-29.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Само да добавя, че сме обявили обществена поръчка за ремонт на двигатели за 14 млн. евро за самолетите МиГ-29. Предвидили сме и при необходимост ще пренасочим средства от един проект към друг, ако се стигне до договор за закупуване на резервни части с която и да е страна.“

Не спести критики и към опозицията.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „И тук не разбирам онези подскоци на политически опоненти, които започнаха да говорят за Москвичи, Лади и т.н. Нека засега да ги попитам, с какво ние да си пазим въздушното пространство. Ако ние откажем резервни части и не търсим резервни части, какво да направим тогава, кой да ни пази въздушното пространство. Поели сме ангажимент, че ние ще дежурим с 2 самолета. За съжаление изпитваме сериозни трудности. Надявам се все пак да успеем, надявам се догодина „Локхийд Мартин“ да изпълнят своите ангажименти по самолетите Ф-16 и от догодина да започнем да носим дежурство и със самолетите Ф-16 и МиГ-29.“

Ф-16 Блок 70 е изтребител от четвърто поколение, закупуването на ескадрила от пето поколение обаче не стои на дневен ред, заяви Стоянов.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „За съжаление финансовите разчети, които са към момента, не позволяват даже да помислим в тази посока, за да придобием самолети Ф-35 до 2035-а година.“

Според текуща пазарна оценка една ескадрила Ф-35 в момента би струвала от 2,2 до 4 млрд. долара, в зависимост от броя изтребители.

#изтребители втора ръка #да купим #нямаме шанс #безопасност в небето #Димитър Стоянов

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