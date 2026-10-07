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Военни кораби ще търсят мини до бреговете на България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Военни кораби ще търсят мини до бреговете на България
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Военноморските сили на Република България са домакин на поредната активация на Противоминната военноморска група в Черно море „MCM BLACK SEA“.

В състава на групата ще се включат кораби от военните флотове на България, Румъния и Турция.

Активацията на групата е в периода от 7 до 18 октомври 2026 г. Корабите ще търсят мини в близост до бреговете на България.

“За втори път България поема командването на групата. Откакто групата е активирана, нямаме кораб, който да се е натъкнал на мина. Наличието на групата внася спокойствие в морския бизнес и сред всички други, които си вадят хляба чрез морето”, заяви флотилен адрмирал Ваньо Мусински, заместник-командир на Военноморските сили.

Противоминната военноморска група в Черно море „MCM BLACK SEA“ е съвместна инициатива, създадена от България, Румъния и Турция през януари 2024 г. с цел гарантиране на сигурността на корабоплаването и почистване на плаващи мини в Черно море.

#военни кораби #мини #Черно море

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