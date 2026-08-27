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Общинските съветници в Елин Пелин с пълно мнозинство отхвърлиха предложението за изграждане на инсинератор

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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След общественото недоволство, общинските съветници в Елин Пелин, с пълно мнозинство отхвърлиха предложението за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF отпадъци в землището на общината. На заседанието присъстваха съветници и от близките общини и от София. Пред сградата на община Елин Пелин отново имаше протест.

Присъстваха 18 общински съветници от 21 и всички 18 гласуваха против. Дебатите по темата продължиха около час. Присъстваха общински съветници и от други общини, като абсолютно всички граждани, съветници и кметове в залата се изказаха против това инвестиционно предложение.

Григор Господинов, кмет на село Равно поле: "Селото, мога да кажа - слабо казано, не е спало, откакто това нещо се разчу, аз също, защото осъществих десетки, стотици срещи с хора в селото, които са силно притеснени. Селото не е съгласно и е категорично против в землището му да се изгражда инсинератор за изгаряне на отпадъци".

Богомил Бранков, председател на Общинския съвет в Елин Пелин: "Получи се дебат, обществото не е съгласно, така че има и много въпроси, които трябва да бъдат зададени. Най-вероятно на 121 човека, ще има 21 гласували против и въздържали се и всеки, както е преценил".

Боряна Перушинска: "Как да не се притеснявам, това е моят живот, това е вашият живот, когато дойдете тука. За какво говориме - за пари ли или за здраве?"

Стоян Цветков: "Сега, на 5 км се готвят да сложат друг замърсител, хвостохранилището, което е на Богоров, което е останало от Кремиковци, там цялата Менделеева таблица е включена. Надяваме се тази глупост, която са решили да разглеждат в общинския съвет, да отпадне като точка и да отпадне като решение."

#инсенератори #Елин Пелин

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