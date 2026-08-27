Общинските съветници в Елин Пелин с пълно мнозинство отхвърлиха предложението за изграждане на инсинератор

След общественото недоволство, общинските съветници в Елин Пелин, с пълно мнозинство отхвърлиха предложението за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF отпадъци в землището на общината. На заседанието присъстваха съветници и от близките общини и от София. Пред сградата на община Елин Пелин отново имаше протест.

Присъстваха 18 общински съветници от 21 и всички 18 гласуваха против. Дебатите по темата продължиха около час. Присъстваха общински съветници и от други общини, като абсолютно всички граждани, съветници и кметове в залата се изказаха против това инвестиционно предложение.