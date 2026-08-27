БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Овладяно е огнището на антракс в Ловешко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Огнището с антракс в Ловешко е овладяно. Това заяви в „Денят започва“ земеделският министър Пламен Абровски. Той успокои, че заразеното месо не е стигнало до пазара и животното е било заклано за лична консумация.

Болното животно, от което тръгва заразата, е открито по време на паша на 16 август. Животното не е било в добро физическо състояние и е било заклано още на място. Освен семейството, което е със симптоми на заболяването, и техен приятел, който е участвал в клането на животното, други хора не са имали допир до месото.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Не са яли месото, просто са го пипали и от пипането на месото са се заразили. Ако това е така, то това показва една ниска култура на земеделския производител по отношение на заболяването.“

Пламен Христов, областен управител на Ловеч: „Няма опасност за хората, защото това заболяване не се предава от човек на човек, а само при контакт и допир с месото или животното. Месото е във фризер, ще бъде унищожено.“

Установени са 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари и ще им бъде назначено превантивно лечение. Стопанството е поставено под възбрана. Извършена е и дезинфекция на местата, където стадото е било извеждано на паша.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Останалите животни в момента са под карантина, пробите са в процес на излизане, но стадото е карантинирано. Предвидени са ваксинационни действия, дезинфекция.“

Пламен Христов, областен управител на Ловеч: „Днес започва и ваксинацията на всички тези животни – не само в това стадо, но и в останалите три стада, които са с овце на територията на селото.“

Проверено е и едно стадо с кози в село Стефаново, но по думите на областния управител на Ловеч не се налага ваксинация.

#областен управител на Ловеч #министър Пламен Абровски #разпространението на антракс # село Стефаново

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
1
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
2
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
3
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
5
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми
6
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: У нас

Димитър Стоянов: Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка"
Димитър Стоянов: Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка"
Валежи и временно понижение на температурите в петък Валежи и временно понижение на температурите в петък
Чете се за: 02:10 мин.
Бедственото положение в Струмяни продължава: Военни, пожарникари и доброволци помагат на пострадалите Бедственото положение в Струмяни продължава: Военни, пожарникари и доброволци помагат на пострадалите
Чете се за: 02:15 мин.
Таван на университетските такси: Студентите ще знаят предварително максималния им размер за цялото си обучение Таван на университетските такси: Студентите ще знаят предварително максималния им размер за цялото си обучение
Чете се за: 02:00 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите? Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите?
Чете се за: 00:37 мин.
"Активни потребители": 5 от тествани 12 сирена от „Кошница с грижа“ съдържат над 60% вода "Активни потребители": 5 от тествани 12 сирена от „Кошница с грижа“ съдържат над 60% вода
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Димитър Стоянов: Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка" Димитър Стоянов: Нямаме опция да получим самолети "Грипен" или F-16 "втора ръка"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще гарантира стабилността Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще гарантира стабилността
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите? Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Прието на първо четене: Една трета от всички директорски позиции в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МВнР потвърди: Има изчезнал български гражданин при наводненията в...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Овладяно е огнището на антракс в Ловешко
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бирата - вредна за здравето?
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ